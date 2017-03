Stuivenberg op zijn hoede: "Dat we de tegenstander kennen? Vanhaezebrouck heeft vaak verrassingen in petto"

Albert Stuivenberg leek niet echt veel zin te hebben in de persbabbel voorafgaand aan de wedstrijd tegen AA Gent. Hij benadrukte wel het belang van der wedstrijd.

Zondag kan Genk immers ook nog voor play-off 1 proberen gaan. "Dit is ook een belangrijke match, een goed resultaat neem je ook mee naar zondag", aldus de Nederlander in de Gentse perszaal daags voor de wedstrijd.

Waarom zou een Belgisch team het niet kunnen winnen? -Albert Stuivenberg

Een match tegen een Belgische club blijft speciaal. "Dat we de ploeg goed kennen? Mijn collega heeft regelmatig verrassingen in petto. Het blijft een vraag wie ze gaan opstellen. Het zijn alleszins twee clubs die aantrekkelijk voetbal spelen, wat dat betreft wordt het een interessante wedstrijd."

Zou een Belgische club de Europa League kunnen winnen? "Ik geloof ook wel dat alles mogelijk is in het voetbal. Waarom niet? We zijn al ver gekomen met drie ploegen en intussen zijn al flink wat teams uitgeschakeld. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Als je staat voor je filosofie en je gelooft in zaken, dan is er veel mogelijk. Ondanks het verschil in budget met andere clubs."