Minivoetbaltoernooi in Doorslaar: schrijf je nu in!

Alderande vzw, een woonbegeleidingsdienst en arbeidszorgproject, organiseert op zondag 7 mei voor de 31e keer een recreatief minivoetbaltoernooi op het terrein van SKL Doorslaar. De opbrengst is voor de verdere uitbouw van onze woonvoorziening voor mensen met een beperking.

Enkele nuttige gegevens:

- het tornooi begint om 10 uur en eindigt om +/- 18 uur.

- elke ploeg speelt 6 à 7 wedstrijden (2 x 10’ of 2 x 15’)

- er wordt gespeeld met 5 tegen 5

- tijdens de middag is er een BBQ voorzien

Voor verdere info en updates kan u terecht op de facebookpagina.

Inschrijven

Er kunnen 32 ploegen deelnemen, de inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld is overgeschreven. De spelers zijn verzekerd via Bloso.

Als je wenst deel te nemen aan het toernooi, schrijf je dan vlug in! Het inschrijvingsgeld bedraagt € 45, te storten op reknr. BE72 7310 4369 2916 van Alderande Feest vzw. Vermeld zeker de naam van je ploeg.

Vul onderstaande strook in en stuur dit document naar mvtvww@hotmail.com.



-------------------------------------------------------

..........................(naam van de ploeg) schrijft in voor het mini-voetbaltornooi van Alderande Leeft vzw op 7 mei 2017 (terrein SKL Doorslaar) en betaalt € 45 inschrijvingsgeld voor 20 april 2017.

Contactpersoon : ( naam, adres, tel. en e-mailadres nr. a.u.b.)

............................

............................

............................

........................................................

(Het strookje binnenbrengen is niet voldoende, vergeet ook niet te betalen!)