Barcelona gaat de geschiedenisboeken in met een onwaarschijnlijke dubbele comeback

Foto: © photonews

Barcelona kreeg vanavond de kans om te doen wat nog nooit lukte in de Champions League: terugkomen van een 4-0-achterstand. Dan moesten ze wel langs Paris Saint-Germain. Of het gelukt is, dat leest u hier.

De wedstrijd kon onmogelijk beter beginnen voor de Catalanen. Na drie minuutjes was het al prijs met Suarez die een hoge bal binnenkopte, al had keeper Trapp die bal eigenlijk moeten hebben. De intenties van Barcelona waren duidelijk: alles op de aanval. Maar aan de overkant kwam het even goed weg. PSG had eigenlijk een penalty moeten krijgen nadat Draxler een voorzet tegen de hand van Mascherano trapte, maar de scheids gebaarde aangeschoten bal.

In de 40ste minuut werd het 2-0 na een prachtig doelpunt (met een gelukje voor Barça). Iniesta ging goed druk zetten op de Parijse verdediging, won de bal en had een voorzet in gedachten met een hakje. Maar wanneer Kurzawa wou wegwerken, raakte hij het leer verkeerd waardoor die in het net belandde (zie video hieronder). Met de rust was Barcelona halfweg naar een onwaarschijnlijke comeback.

Ook de tweede helft begon ideaal voor Barça, maar iets minder voor de enige Belg op het veld. Thomas Meunier gleed weg in de zestien en haalde zo Neymar onderuit. De scheidsrechter wuifde het aanvankelijk weg, maar de man achter het doel wees hem erop dat het wel degelijk een penalty was. Messi trapte zo vanop de stip de 3-0 binnen.

Vijf minuten later ging de alarmbel wel aan de overkant, toen Cavani tegen de paal trapte. Maar op het uur was het wel prijs voor de Uruguayaan. Kurzawa legde de bal mooi terug op Cavani, die Ter Stegen geen kans gaf met een knappe volley. 3-1 en verlengingen waren uitgesloten, een serieuze mokerslag voor Barcelona.

Op deze moment moest Barça nog drie keer scoren in het laatste halfuur, en je zag zo de hoop verdwijnen uit het elftal. Ze hielden wel het overwicht vast maar het momentum was er duidelijk uit. Een countergoal van PSG was waarschijnlijker dan een comeback.

En dan keerde het tij ineens weer. Neymar bracht de hoop terug met een goal in de 88ste minuut, en in de 90ste minuut kreeg Barça opnieuw een penalty die Neymar deze keer mocht omzetten. Iedereen in Camp Nou én thuis voor de televisie zat op het puntje van stoel, het zou toch niet waar zijn dat Barcelona hier nog zou doorgaan? Toch wel! In minuut 95 ging er nog een diepe bal de zestien in, en Sergi Roberto zat aan het einde om de 6-1 te scoren en Barcelona naar de volgende ronde te loodsen. Zonder enige twijfel dé match van 2017 tot nu toe, wat een onwaarschijnlijke comeback!