Blijft hij bij Genk of niet? Boëtius licht tipje van de sluier op

KRC Genk versterkte zich op het einde van de wintermercato met Jean-Paul Boëtius. De Nederlander wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Zwitserse topclub FC Basel. Maar hoe ziet de winger zijn toekomst?

Als Boëtius mag kiezen, dan draagt hij ook volgend seizoen nog het shirt van Genk. “Als het van mij afhangt, blijf ik zeker. Als de club beslist om die optie te lichten, dan gaat er een nieuw contract van drie seizoenen in", vertelt de ex-speler van Feyenoord in Het Laatste Nieuws.

Dat Boëtius zich best al goed voelt in België, is duidelijk. "Volgende week krijgen mijn vriendin Liza en ik de sleutels van ons appartement in Hasselt. Samen met ons hondje Koda willen we ons hier settelen.”