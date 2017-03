Barcelona en Dortmund gaan voor een comeback: de ene vol in de aanval, de andere verkiest zekerheid

Het is vanavond een grote avond in de Champions League, met Barcelona - Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund - Benfica. Hier zijn de opstellingen van de ploegen.

Barcelona moet woensdagavond een mirakel verrichten om de 4-0 van de heenmatch uit te wissen. Daarom gaan zij vol in de aanval met een 3-4-3 zonder echte verdedigende backs. PSG speelt in de vertrouwde formatie, toch ook nog redelijk aanvallend. Meunier staat op rechtsback, Di Maria zit verrassend op de bank.

Dortmund verloor met 1-0 in Benfica, dus voor de Duitsers is de comeback veel meer te doen dan voor Barcelona. Toch kiest Dortmund voor de zekerheid met een extra verdediger, al zullen de backs waarschijnlijk heel hoog spelen. Aubameyang deelt zijn plaats in de spits met Pulisic. Benfica speelt in een 4-4-2, het is vooral uitkijken voor goalgetter Mitroglou.

Barcelona - Paris Saint-Germain

🔵🔴Barça XI:

1.Ter Stegen

3.Piqué

4.Rakitic

5.Sergio

8.Iniesta

9.Suárez

10.Messi

11.Neymar Jr

12.Rafinha

14.Mascherano

23.Umtiti#FCBLive — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 maart 2017

Borussia Dortmund - SL Benfica