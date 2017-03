Mertens excuseert zich: "Ik wilde écht niemand beledigen"

Foto: © photonews

Wie anders dan Dries Mertens gaf Napoli gisteren nog een sprankeltje hoop tegen Real Madrid. Toch mocht het niet zijn voor de vlot scorende Belg. Achteraf kwam hij ook nog terug op een ander opmerkelijk feit.

Zijn viering van zijn eerste doelpunt in en tegen Roma ging immers de wereld rond. Mertens deed alsof hij een hond was en 'piste' tegen de cornervlag van de Romeinen. Alsof de kleine Belg zijn territorium wou afbakenen.

Dat schoot bij heel wat fans in het Olympisch stadion in het verkeerde keelgat. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen in Rome. Ik heb thuis een hond en ben ook gek op de dieren. Ik dacht aan het juichen van Finidi George voor Nigeria en het kwam gewoon in me op. Ik wilde niemand beledigen."

Bekijk hieronder het voorbeeld van George. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.