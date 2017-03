Officieel: deze twee landen zijn de kandidaten om EK 2024 te organiseren

Foto: © photonews

Duitsland en Turkije zijn de mogelijke gastlanden om het EK in 2024 te organiseren, dat bevestigt UEFA. Zij zijn de enige twee landen die zich aangemeld hebben.

Vorige vrijdag was de laatste dag om een kandidatuur in te sturen. Ze kregen er bij UEFA maar twee binnen, zij moeten nu dus kiezen tussen Duitsland en Turkije. De definitieve toewijzing gebeurt in september 2018.

Turkije greep net naast het EK 2016 met slechts een puntje minder dan Frankrijk, en trok zich terug uit het EK 2020 om zich vol op 2024 te concentreren. Duitsland mocht het EK al eens organiseren in 1988, toen het land nog opgesplitst was. Er werd ook even over gesproken dat de Scandinavische landen gezamenlijk een EK wilden organiseren, maar zij haakten af.