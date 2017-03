'FC Barcelona maakt jacht op Belgisch toptalent uit Jupiler Pro League'

Foto: © photonews

FC Barcelona is continu op zoek naar nieuwe talenten. De Catalaanse grootmacht speurt ook in ons land naar potentiële versterkingen. Volgens de laatste geruchten zou Barça zelfs zijn oog laten vallen hebben op een Belgisch toptalent: Youri Tielemans.

Het Italiaanse Calciomercato meldt namelijk dat Barcelona zich volgende zomer met Tielemans zou willen versterken. De Blaugrana zien in Tielemans een speler die op termijn een vaste waarde in het eerste elftal kan worden.

Of Tielemans over enkele maanden ook effectief naar Barcelona zal verhuizen, is niet duidelijk. Ook heel wat andere ploegen hopen de middenvelder van RSC Anderlecht binnen te halen.

Atlético, Everton, Manchester United, ...

Het is een publiek geheim dat Tielemans ook bij clubs als Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, Everton en Manchester United op het verlanglijstje staat. Wordt ongetwijfeld vervolgd…