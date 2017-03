Hairemans blinkt uit bij Antwerp en benadrukt: "Dat is dé kracht van deze ploeg"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC staat op één wedstrijd van een terugkeer naar eerste klasse. Geoffry Hairemans, die de laatste maanden weinig speelde, leeft hélemaal op. Dat de 25-jarige middenvelder plots weer in de ploeg staat en beslissend is, toont de kracht van Antwerp aan.

“Dat is het mooie aan voetbal: het kan snel verkeren. Het kan snel bergaf gaan, maar soms ga je ook snel bergop”, steekt Hairemans van wal. “Zelfs toen ik op de bank zat, ben ik keihard blijven trainen. Naast de groepstrainingen ging ik op eigen houtje nog wat extra bijtrainen. Ik weet zeker dat ik daar nu de vruchten van pluk.”

"Ik heb naar dit moment toegeleefd" - Geoffry Hairemans

“Ik heb naar dit moment toegeleefd en wist dat mijn kans nog zou komen”, gaat de middenvelder verder. “De jongens die de voorbije maanden iedere week speelden, zijn nu misschien ietsje minder fris. Ik niet. Ik voel me heel fris.”

Dat Hairemans plots heel belangrijk is, toont aan dat trainer Wim De Decker over een sterke kern beschikt. “Het is dé kracht van deze ploeg: de trainer kan makkelijk een bankzitter met dezelfde kwaliteiten voor een basisspeler tussen de lijnen brengen. Dat is een serieuze troef”, besluit Hairemans.