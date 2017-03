Vanhaezebrouck is zeker: "Belgische ploeg kan finale Europa League halen"

Foto: © Photonews

KAA Gent en KRC Genk nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de Europa League. Dat wil zeggen dat er al minstens één Belgische ploeg naar de kwartfinales gaat. Volgens Hein Vanhaezebrouck kan een Belgische club zelfs de finale bereiken.

"De Europa League winnen is moeilijk, maar als de kalender en de loting meezitten, kan het. Als ik zie dat Dnipropetrovsk de finale haalde... Maar dan moet het meezitten. Wat wij deden tegen Tottenham is uiterst zeldzaam, het is heel moeilijk om dat opnieuw te doen", beseft Vanhaezebrouck.

"Als wij of Genk tegen Manchester United uitkomen, dan wordt het lastig. Maar als je tegenstanders van een minder niveau tegenkomt en de groten komen elkaar tegen, blijft er uiteindelijk altijd een 'kleinere' ploeg over in de finale."

Halve finale of finale

Toch zijn de Belgische ploegen volgens Vanhaezebrouck in staat om écht ver te geraken in het toernooi. "Ik acht de Belgische ploegen in staat om door te stoten tot de halve finale of de finale van de Europa League. We zijn sowieso sterker geworden."

"Het spektakel en de kwaliteit zijn hoger en het is moeilijker geworden in onze competitie om tegen elkaar te spelen. We hebben ook een serieuze stap voorwaarts gezet wat betreft omkadering, begeleiding, staf, manier van werken met de groep en noem maar op."

"Tien jaar geleden kreeg je een paar lappen tegen je kop en mocht je naar huis" - Hein Vanhaezebrouck

"Daar komt nog eens bij dat de budgetten omhoog gingen. Er zijn meer mogelijkehden om duurdere spelers aan te trekken. Belgische ploegen zijn moeilijk te bespelen. Als anderlecht, Standard en Gent Europees spelen, zitten er geen grote pandoeringen in. Valencia scoorde er eens zeven tegen Genk, maar wij schakelden Valencia vorig jaar uit. Tot tien jaar geleden kreeg je een paar lappen tegen je kop en mocht je naar huis. Dat is nu anders."