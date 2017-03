Janssens over het strijdtoneel van morgen: "Het stadion van Gent is te weinig een voetbalstadion"

AA Gent en Racing Genk hebben heel wat met elkaar gemeen. Beiden zijn ze vaak de derde of vierde hond in de titelstrijd, de naam durft Europees al eens verwarren én het zijn de clubs met de twee modenste stadions van het land.

Toch zijn er ook op dat vlak verschillen. Waar Genk vroeger de leiding nam qua stadion, is Gent nu de voortrekker. "AA Gent heeft voor alle Belgische clubs de lat hoger gelegd voor wat een modern stadion is", aldus Patrick Janssens in Het Nieuwsblad.

Geen stadion voor Genk

"Vroeger hadden wij het referentiestadion, nu niet meer." Toch kan de Ghelamco Arena hem niet helemaal bekoren. "Met alle respect, het is niet het soort stadion dat ik zou willen voor Racing Genk. Ik vind dat je te ver van het terrein zit."

"Het is te weinig een voetbalstadion", besluit de CEO van Racing Genk. Als AA Gent in de vooropgestelde opzet slaagt, dat wil zeggen op korte termijn nog eens kampioen spelen, zal Janssens al liever naar de Ghelamco Arena komen. Dan wordt de gracht normaal gezien dichtgebouwd met nog eens 5.000 zitjes.