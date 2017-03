Legende Xavi wijst zijn opvolger aan: "Hij zou de ideale aanwinst zijn voor Barcelona"

Foto: © photonews

Xavi Hernandez maakte tussen 1998 en 2015 het mooie weer bij FC Barcelona. De centrale middenvelder won met de Spaanse topclub zowat alles wat er te winnen valt. In 2015 verkaste Xavi naar Qatar, maar hij volgt zijn ex-club nog steeds.

In een gesprek met Le Parisien sprak Xavi zich uit over potentiële versterkingen voor Barcelona. In het gesprek met de krant ging het uiteraard over enkele spelers van Paris Saint-Germain. Zo belandde de naam Marco Verratti op tafel.

“Verratti lijkt op mij, denk ik. Hij haalt de bal dikwijls erg laag op en organiseert vervolgens het spel. Hij is net als mij niet van de grootsten en verliest nooit een bal, net als ik”, lacht Xavi.

"Ik zou Verratti graag in het shirt van Barcelona zien spelen" - Xavi

“Op technisch vlak is Verratti echt ongelofelijk. Het is een speler die ik absoluut graag in het shirt van Barcelona zou zien spelen. Als Barça een speler moet weghalen bij PSG, dan is het wel Verratti. Hij zou de ideale aanwinst zijn voor Barcelona”, besluit de Spanjaard.