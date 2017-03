Gent én Genk duidelijk: "Liever play-off 1"

Foto: © photonews

Morgenavond kijken AA Gent en Racing Genk elkaar in de ogen in de achtste finales van de Europa League. Een kwartfinale zou voor beide clubs een topprestatie zijn, maar de prioriteit ligt elders.

"Als we moeten kiezen halen we liever play-off 1", aldus Genk-CEO Patrick Janssens in Het Nieuwsblad. "We hebben dat in tegenstelling tot AA Gent niet meer in eigen handen, maar kunnen Gent in het Europese duel destabiliseren voor hun match tegen KV Mechelen."

In play-off 1 is het dit jaar relatief makkelijk om Europees voetbal te halen -Michel Louwagie

Ook bij Michel Louwagie klinkt een gelijkaardige wens. "Play-off 1 krijgt de voorkeur, absoluut. We willen volgend seizoen opnieuw Europa in, play-off 1 missen zou de groei van onze club afremmen. Doordat de Bekerwinnaar in play-off 1 zit, is het daar makkelijk om Europees voetbal af te dwingen."

De combinatie Europa-competitie is haast onmogelijk. "Het is bijna onmogelijk om voluit te gaan in Europa én succesvol te zijn in de competitie. Er is dit seizoen maar één club in geslaagd om alles te combineren, dat is Anderlecht. Zonder die Europese matchen hadden we vijf punten meer, dat geldt ook voor Genk."