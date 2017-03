Annys ietwat gekalmeerd: "Twee dagen gefrustreerd, maar nu knop omgedraaid"

Foto: © Photonews

Razend was Maxime Annys zaterdag na de match tegen Zulte Waregem. Drie dagen later was de middenvelder van Westerlo iets bekoeld, maar de zenuwen stonden wel al strak gespannen richting zondag. Westerlo degraderen? Over het lijk van de routinier!

Maxime, al wat gekalmeerd?

"Tja, toch wel, maar het blijft toch door mijn hoofd spoken. Tot 1 minuut voor het einde ben je gered en dan dat... Maar goed, ik was vooral verbitterd omdat we zo een goeie match speelden en het toch niet konden verzilveren, zoals zo dikwijls al..."

Hoe zit het met de zenuwen naar zondag toe?

"Nu valt het nog wel mee, maar dat gaat wel stijgen naarmate de week vordert. En tot één minuut voor de match gaan de stress blijven stijgen, maar dan is het gewoon volle bak alles geven. We hebben al getoond dat we het wel degelijk kunnen, daar moeten we ons aan vasthouden."

We spelen voor onze eigen toekomst, voor de toekomst van de club en de toekomst van heel wat mensen...

Durf je zeggen dat jullie het meer verdienen dan Moeskroen?

"Nee, dat wil ik niet gezegd heben. Ik vind gewoon dat we de laatste weken te weinig beloond zijn voor wat we gebracht hebben."

Jij, als routinier, moet je de jongeren en de jongens die het niet gewend zijn in zo'n situatie te zitten kalmeren of juist oppeppen?

"Dat hangt allemaal af van welk type speler het is. Sommigen moet je inderdaad kalmeren, anderen moet je uit een hoekje gaan halen. Kijk, ik heb twee dagen redelijk gefrustreerd rondgelopen. Maar ik ben het gewend om voortrekker te zijn. En ik heb al drie keer in zo'n zenuwslopende situatie gezeten. Vorig jaar kwam het ook al op de laatste speeldag aan. Maar laat ik één ding zeggen: het went niet!"

Wie heeft er zondag het voordeel?

"Elke ploeg gaat daar op zijn eigen manier mee om. Wij hebben het voordeel thuis te spelen, maar wel tegen een ploeg die nog een waterkansje maakt op play-off 1 en goed voetbal brengt. Maar ik hoop van ganser harte dat Westerlo erin blijft. We spelen voor onze eigen toekomst, voor de toekomst van de club en de toekomst van heel wat mensen..."