Mitrovic: "Mijn familie kwam naar Wembley, maar óók naar Genk"

Foto: © photonews

Stefan Mitrovic keek in deze campagne van de Europa League met AA Gent al Tottenham en Shakhtar Donetsk in de ogen. Een match tegen Racing Genk is dus andere koek.

"Het gevoel is anders omdat we tegen een Belgische ploeg spelen. Maar dit blijft Europees, qua focus en mentaliteit moeten we honderd procent klaar zijn voor deze wedstrijd", aldus de centrale verdediger van de Buffalo's voor de partij.

Geen KV Mechelen

Mitrovic zit niet met hetzelfde dilemma als zijn ploegmakkers. Door zijn schorsing tegen KV Mechelen, kan hij niet met die partij in zijn hoofd zitten. "Dat maakt niet uit, ik ga altijd voor honderd procent. De focus ligt altijd op de volgende match."

In Wembley zat een pak familie en vrienden van de Servische verdediger, zakken ze ook af voor de wedstrijden tegen Genk? "Ze komen voor alle Europese matchen, ze zijn er altijd voor mij. Ik denk dat deze match belangrijker is dan de vorige, het is tenslotte een ronde verder. Het is fantastisch wat we de laatste twee jaar doen in Europa, dus willen we dat verderzetten."