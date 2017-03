Opgepast: naar deze speelsters van Oostenrijk kijken we uit

Oostenrijk is de vierde en laatste tegenstander van de Belgian Red Flames op de Cyprus Cup 2017. Het valt af te wachten met welke opstelling ze voor de pinnen zullen komen, maar er zijn toch enkele speelsters om naar uit te kijken.

Nicole Billa

Verschillende speelsters van Oostenrijk komen uit in de Duitse competitie. Dat is niet anders voor Nicole Billa. De 21-jarige pocketaanvalster van Hoffenheim is klein, maar bijzonder vinnig.

Ze scoorde op deze Cyprus Cup al twee doelpunten en duikt graag en snel de ruimte in. Het duo centraal achterin is dus maar beter bij de pinnen.

Verena Aschauer

Een van de vaste waarden achterin. Nog steeds amper 23 jaar, maar lijkt al jaren mee te draaien (en dat is ook gewoon zo). Durft infiltreren en komt zo zelf ook in gevaarlijke posities.

Ook niet van de grootste, maar deze speelster van Sand is een en al graniet. Niet makkelijk opzij te zetten, tenzij misschien op snelheid. Om in de gaten te houden.

Jasmin Eder

Ze speelt niet vaak mee in de basis, maar ze is dan ook een echte supersub. Als ze invalt? Dan is het opletten, want deze enthousiaste wervelwind valt het best te vergelijken met een Tine Schryvers.

Bij Sankt Pölten scoorde ze afgelopen jaren meer dan 20 doelpunten, ook bij de nationale ploeg is ze een vaste waarde in de selecties - maar dus vaak als invalster, ook op deze Cyprus Cup.