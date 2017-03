Martinez on tour: alle 24 profclubs krijgen bezoek van bondscoach

Foto: © photonews

Bondscoach Roberto Martinez zal de komende weken niet stilzitten. De oefenmeester van de Rode Duivels gaat immers elke profclub in België een bezoek brengen.

Gelukkig zijn dat er maar 24 meer sinds de competitiehervorming. Ze strijken eerst neer bij Waasland-Beveren. "We willen de trainer, jeugdverantwoordelijke en manager van elke profclub op de hoogte brengen van onze plannen", aldus assistent Van Puyvelde aan Het Nieuwsblad.

Onze competitie wordt enorm naar waarde geschat in het buitenland -Chris Van Puyvelde

"We willen iedereen nog eens informeren over waar wij mee bezig zijn. Dat past in de transparante communicatie die we willen voeren. De bondscoach wordt erbij betrokken omdat hij ook veel ervaring heeft en zeer geïnteresseerd is. Bovendien moet iedereen ervan bewust zijn dat onze competitie in het buitenland enorm naar waarde wordt geschat."

Of Martinez na zijn ronde ook meer spelers uit de eigen competitie zal oproepen, is nog niet duidelijk. Eerder mochten Dendoncker, Foket en Tielemans al proeven van het echte werk onder de voormalige coach van Everton.