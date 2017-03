Standard klopt Woluwe in inhaalmatch, Gent ruim leider

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Woluwe hebben het erg moeilijk anno 2017. Enkele maanden terug stonden ze nog erg dicht bij de Gent Ladies, ondertussen is de kloof bijzonder groot geworden.

In een inhaalduel op bezoek bij Standard B wilden de speelsters van Woluwe de kloof met Gent toch weer iets verkleinen. Dertien punten was de afstand, maar de Brusselaars hebben nog twee wedstrijden meer tegoed dan de Buffalo's.

Maar op bezoek bij de Rouchettes liep het opnieuw verkeerd. Het scoorde dan wel een keer, maar het kreeg er ook drie tegen de touwen van een erg jong Standard.

Dat Standard springt nu voorlopig in de stand over Woluwe naar de tweede plaats, maar ook op 12(!) punten van de fiere leider. Met oog op promotie blijft Woluwe wel de 'eerste niet-B-ploeg' en dus - indien ze een licentie halen - mogelijk de achtste ploeg in de Super League.