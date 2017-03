Stuivenberg en Uronen zagen het liever anders: "Een land met beter weer mocht wel" & "Geen Europees gevoel"

Een binnenlandse tegenstander in de Europa League, het blijft iets vreemds. Dat vonden ook Albert Stuivenberg en Jere Uronen voorafgaand aan de wedstrijd tegen AA Gent.

"De reis? Die is heel bijzonder geweest", lachte Stuivenberg in Gent. "Ik was eigenlijk graag naar een land gegaan waar het een beetje beter weer was", ging de oefenmeester van KRC Genk verder. Het regende inderdaad pijpenstelen in de Ghelamco Arena. Dat is ook te zien op de beelden die we konden schieten.

"Ik voel het toch aan als een Europese match. Het is natuurlijk vreemd dat je in eigen land speelt, maar lang moet je daar niet bij stil blijven staan. We hebben het verdiend om door te gaan. Dat je met drie clubs nog in die ronde zit, is een compliment. Tottenham verslaan is niet zo makkelijk en wij hebben ook mooie tegenstanders uitgeschakeld."

Linksachter Uronen denkt er toch iets anders over. "Neen, om eerlijk te zijn heb ik geen Europees gevoel. Misschien wel als we de reclame zien en de hymne horen, maar dit voelt aan als een competitiematch", aldus de Fin.

"Natuurlijk wil je de grotere teams tegenkomen, maar het is nu Gent, dus focussen we daarop. Het zal sowieso een goeie wedstrijd worden", sloot de linksachter af. En eruit gaan tegen Gent, zou dat een domper zijn op die mooie campagne?

"Elk verlies is een domper", is Stuivenberg duidelijk. "Tegen wie dan ook. Ik zie het niet als een grotere domper als je er tegen een Belgische club uit zou. We gaan er alles aan doen dat wij degene zijn die doorgaan."