Uros Vitas ging van de anonimiteit bij Gent naar de spotlights in Mechelen: "Ik wist dat ik dit aankon, maar ik kan nog véél beter"

De ontbolstering van Uros Vitas bij KV Mechelen dit seizoen is meer dan opmerkelijk. De ex-speler van AA Gent kwam bij de Buffalo's amper in actie, maar staat nu in de basiself bij de Kakkers.

"Dit hele seizoen verliep al heel goed voor mij", aldus de Servische centrale verdediger. "Behalve een paar wedstrijden waar ik mijn focus wat verloor. Dit is alleszins mijn limiet niet, ik kan nog een stuk beter", klinkt het gedecideerd.

Hij kwam bij Gent amper aan spelen toe, maar stond bij KV Mechelen al zeventien keer in de basis. "Ik had een seizoen nodig om de competitie te leren kennen, om mij te tonen ook. Ik had dit écht nodig voor mijn zelfvertrouwen."

"Ik wist dat ik dit niveau aankon, maar je moet het nog altijd doen, je moet het nog altijd bewijzen. Ik ben blij dat ik kon laten zien dat ik een verschil kan maken voor deze ploeg." Dat doet hij onder meer met zijn vrije trappen.

"Dat ik die mag trappen, geeft uiteraard vertrouwen. Het kan ons helpen in moeilijke momenten, om de match te openen. Eerst in de beker tegen STVV, daarna op Kortrijk. Ik ben blij dat ik kan helpen, maar blijf in de eerste plaats een verdediger. Die vele clean sheets doen dus ook deugd."