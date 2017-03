USA zwaar onderuit in eigen land op SheBelieves Cup

Foto: © Photonews

De USA hebben op de eigen SheBelieves Cup hun titel niet weten te verlengen. Op de slotspeeldag gingen ze zelfs zwaar onderuit.

De Verenigde Staten verloren op speeldag 2 van Engeland, maar doordat Duitsland in de eerste wedstrijd van de slotspeeldag met 1-0 won van de Engelsen (door een doelpunt van Mittag), had team USA het nog in eigen handen.

Het moest dan wel winnen van Frankrijk en dat zou allerminst lukken. Integendeel zelfs: Abily en Le Sommer hadden er na tien minuten al 0-2 van gemaakt.

In de tweede helft deed Abily de boeken helemaal dicht. Frankrijk won zo het toernooi met 7 op 9, Duitsland werd tweede met vier punten, Engeland en USA sloten de rij met drie punten.