Van Holsbeeck legt uit: "Een vroege contractverlenging heeft één voordeel: duidelijkheid"

Anderlecht verlengde onlangs het contract van coach René Weiler. Bij het vertrek naar Cyprus kwam Herman Van Holsbeeck nog eens terug op die beslissing.

"Na al die jaren weet ik hoe het gespeeld kan worden", aldus Van Holsbeeck bij Sporza. "Stel dat we slecht aan de play-offs beginnen, worden we misschien meteen afgemaakt. We hebben als bestuur besloten om door te gaan met Weiler."

"We willen verder met Weiler. We zijn tevreden over zijn werk en willen duidelijkheid naar de spelers en de buitenwereld toe. Een vroege contractverlenging heeft één voordeel: duidelijkheid." Hij zag ook dat Weiler progressie boekte als coach.

Dat de supporters niet overtuigd zijn, is eigen aan deze club -Herman Van Holsbeeck

"Hij is mee geëvolueerd met Anderlecht. Hij heeft alles vlug opgepikt en het is mede dankzij hem dat we vandaag staan waar we staan." Niet alle supporters zijn echter overtuigd. "Dat is eigen aan deze club."

"Hij heeft van Anderlecht een echte groep gemaakt, dat was geen evidentie de voorbije jaren. Hij maakte ook de spelers beter, de waarde van een aantal spelers in ondertussen flink verhoogd. Dat is ook dankzij de trainer."