Nog steeds zorgen bij Gent: "We gaan geen domme dingen doen met spelers"

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck zit met AA Gent in de laatste rechte lijn voor de Europese clash met Racing Genk in de Europa League. Hij heeft alleszins nog kopzorgen.

"Wij gaan die wedstrijd serieus aanpakken, de bedoeling is een goed resultaat, zodat we in Genk kunnen strijden om verder te gaan", aldus Vanhaezebrouck. "Natuurlijk zijn er wel wat twijfelgevallen. Neto en Milicevic zijn er sowieso niet bij."

De vrees omtrent de aanvallende middenvelder werd dus werkelijkheid. Verder zitten nog wat sterkhouders met zorgen. "We moeten morgen testen wie fit is. Simon is terug uit ziekte, maar misschien geen honderd procent. Ook voor Asare en Dejaegere blijft het afwachten."

Geen risico's

Gent gaat alvast geen risico's nemen. "We gaan geen domme dingen doen. Als er morgen iemand moet spelen met vier inspuitingen, dan zoek je het zelf. Als je dat kan vermijden om ze nog een paar dagen extra rust te geven, moet je dat doen."

Er is dus kans op jong bloed morgen. "We zullen zien morgen, Ik heb Louis Verstraete moeten inbrengen tegen Tottenham en hij heeft het goed gedaan, Thibault De Smet tegen Moeskroen en hij deed het ook goed. Ik heb er geen schrik voor en geloof dat ze er klaar voor zijn."