Volg België - Oostenrijk hier LIVE

Foto: © photonews

Plek 7 op de Cyprus Cup? Daar willen de Belgian Red Flames graag naartoe. In 90 minuten, al dan niet met strafschoppen, voorbij Oostenrijk raken is dan de boodschap. Volg het hier LIVE!

"We willen nog een mooi einde breien aan onze Cyprus Cup." De doelstellingen zijn duidelijk bij de speelsters. En ook bondscoach Serneels laat er geen twijfel over bestaan: "We willen die match gewoon winnen, een zevende plaats oogt mooier dan een achtste."

Met oog op het weekend dat er alweer aankomt bij hun ploegen, zal Serneels wel geen risico's nemen: "Speelsters die dit weekend een zware match voor de boeg hebben, die zullen misschien niet starten. En wie met kleine pijntjes sukkelt? Daar ga ik ook geen risico's mee nemen."

In de mate van het mogelijke mogen we dus verwachten dat de Flames woensdag met een sterke ploeg voor de dag zullen komen. "Ik denk dat we tot nu toe staan waar we staan, maar tegen teams als Oostenrijk moeten we kunnen winnen als we ook vooruit willen. De groep moet daarin geloven."

Het GSZ-Stadium zal kolken vanaf 14.30 uur plaatselijke tijd, u kan de wedstrijd uiteraard ook live en op de voet volgen via onze webstek.