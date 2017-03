Wat?! Coach kent eigen Belgisch toptalent niet: "Nog nooit van gehoord"

Foto: © Photonews

In het buitenland timmeren heel wat Belgische jongeren aan de weg naar de top. De voorbije jaren kwamen sommigen aan de oppervlakte, andere grote talenten hebben het dan weer iets moeilijker om zich door te zetten.

Neem nu Ismail Azzaoui, de technisch begaafde flankspeler die bij het Duits VfL Wolfsburg onder contract staat. Azzaoui stak vorig seizoen de neus aan het venster in de Bundesliga, maar viel later geblesseerd uit met een zware knieblessure. De 18-jarige winger revalideert momenteel in België, maar zijn nieuwe coach kent hem niet…

“Die naam die u zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ken die jongen niet”, zegt de Nederlandse coach Andries Jonker in Het Laatste Nieuws. “Dit is het eerste wat ik ervan hoor. Op training was hij deze week zeker niet. Ik zal me eens informeren.”