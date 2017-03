Debat van de week: welk duo haalt in extremis PO1?

Foto: © photonews

Zowel KV Mechelen, Sporting Charleroi, AA Gent als KRC Genk zijn nog in de running voor deelname aan play-off 1. Maar er zijn slechts twee tickets meer over. En dus is de insteek van ons wekelijks debat: wie ziet u PO1 halen?

Op de slotspeeldag zijn nog tal van scenario's mogelijk. (zie onder) Zo spelen Malinwa en de Buffalo's nog tegen elkaar. En heeft ook Genk dat op bezoek gaat bij het nog niet geredde Westerlo een waterkans op PO1-deelname.

Maar welk duo haalt volgens u de top 6? Laat uw stem horen in onze poll onderaan het artikel. Een uitgebreidere prognose over de slotspeeldag kan u neerpennen in de reacties. Donderdagmiddag maken we bekend welk duo het uiteindelijk haalde in de stemming.

KV Mechelen speelt PO1

Bij winst in Gent

Bij een gelijkspel

Bij een nederlaag: op voorwaarde dat Charleroi verliest én Genk na een zege geen beter doelsaldo realiseert

Charleroi speelt PO1

Bij winst in Lokeren

Bij een gelijkspel

Bij een nederlaag: op voorwaarde dat Gent verliest én Genk niet wint

AA Gent speelt PO1

Bij winst thuis tegen Mechelen

Bij een gelijkspel: op voorwaarde dat Genk niet wint én Charleroi verliest

KRC Genk speelt PO1

Bij winst op voorwaarde dat Charleroi verliest én Gent niet wint

Bij winst op voorwaarde dat Charleroi verliest en Gent wint en Genk een beter doelsaldo realiseert dan KV Mechelen.

Dit is de stand één speeldag voor het einde