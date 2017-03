Westerlo blijft niet bij de pakken zitten na zware straf sterkhouder

Foto: © photonews

De zware schorsing voor Benji De Ceulaer sloeg in Westerlo in als een bom. De Parel van de Kempen moet tegen Racing Genk immers nog de degradatie proberen ontwijken.

Dan is het niet handig wanneer één van je sterkhouders twee wedstrijden moet brommen. Dat was de beslissing van de Geschillencommissie gisteren. Westerlo gaat dus in beroep tegen die zware sanctie voor de aanvaller.

"Wij gaan sowieso in beroep en zullen vrijdag opnieuw pleiten voor de vrijspraak. We zijn ervan overtuigd dat De Ceulaer zondag wel degelijk mag spelen tegen Racing Genk", aldus raadgever Wim Van Hove in Het Laatste Nieuws.