Analist drukt blauw-zwart met neus op de feiten: "In België werd Club Brugge nog nooit zo weggespeeld"

Michel Preud'homme was afgelopen allesbehalve tevreden met de prestatie van zijn ploeg. Club Brugge verloor op het veld van KRC Genk en bovendien ontbrak het sommige spelers opnieuw aan scherpte.

Analist Wim De Coninck stelt vast dat Club een probleem heeft. “Michel Preud’homme moet naar mijn gevoel iets te veel hetzelfde liedje zingen. Het eerste halfuur in Genk was Club nergens: geen mentaliteit, geen duelkracht. Het gebeurde dit jaar al zoveel op verplaatsing”, zegt De Coninck in Sport/Voetbalmagazine.

Toch zag de gewezen doelman de slechte wedstrijd in Genk niet aankomen. “Voor mij kwam dat toch wat onverwacht. Ik vond hen de laatste weken beter voetballen, ook uit, bij Westerlo en in Lokeren.”

"Er was een goeie Butelle nodig of het kon 5 à 6-0 worden" - Wim De Coninck

Tot slot drukt De Coninck blauw-zwart met de neus op de feiten. “Er was een goeie Ludovic Butelle nodig of het kon inderdaad 5 à 6-0 worden. In België werd Club Brugge nog nooit zo weggespeeld als in de Luminus Arena.”

“Er is in groepsgesprekken al veel naar een verklaring gezocht, er zijn speeches geweest, er zijn beelden getoond, maar het blijft terugkeren op verplaatsing. Dat is toch zorgwekkend met het oog op de play-offs?