Zulte Waregem thuis ongeslagen in reguliere competitie: "Veel ploegen hebben schrik"

Nog één speeldag en de reguliere competitie is achter de rug. Tijdens de eerste 30 wedstrijden zal Zulte Waregem niet één thuisduel verloren hebben. Een straffe prestatie van de troepen van Francky Dury.

“Het is een belangrijk statement dat je als ploeg maakt”, beseft Sander Coopman. “We hebben een sterke thuisreputatie opgebouwd. Veel ploegen komen niet graag in het Regenboogstadion voetballen omdat ze wat schrik hebben van die reputatie.”

Toch speelde Essevee de jongste weken enkele mindere thuiswedstrijden. “Onze laatste twee thuiswedstrijden waren echt niet goed”, aldus Francky Dury. “Maar… We staan al een heel seizoen in de top 3 en moeten onze mindere periode nu ook niet dramatiseren.”

Bekerfinale in het Regenboogstadion?

“Dat we tijdens de reguliere competitie thuis ongeslagen zijn gebleven, is heel positief. Het is jammer dat we de bekerfinale niet in eigen huis mogen spelen, hé’, grapt sluitstuk Sammy Bossut tot slot nog.