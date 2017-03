De Mos heeft een oplossing gevonden voor de puntendeling: "Na 30 matchen is de kampioen bekend"

Foto: © photonews

De play-offs werpen hun vruchten af, dat meent alvast analist Aad de Mos. De Nederlander meent zelfs dat men in zijn thuisland zwaar achter loopt op de Belgische competitie.

De Mos is dan ook lovend over het opzet. "Omdat je als ploeg nu eenmaal sterker wordt als je tegen sterkere opponenten speelt en liefst zo vaak mogelijk", zegt De Mos in de krant Deze Week. "Dat zie je ook in betere competities, zoals die van Spanje bijvoorbeeld. Die tien wedstrijden in play-off 1 betekenen doorgaans toch een garantie voor een hoog spelniveau. De spelers krijgen het gevoel dat ze weken aan een stuk tien finales op het scherp van de snee moeten spelen en dat werpt zeker ook zijn vruchten af in Europa."

"Ik vind die play-offs een uitvinding van jewelste. In Nederland hinken we op dat vlak zeker achterop. Daar duurt het vaak wekenlang voor je als speler nog eens een topwedstrijd voor de kiezen krijgt. Na de winterstop stond pas na zeven speeldagen met Feyenoord tegen PSV nog eens een topper die naam waardig op de competitiekalender."

Kampioen na 30 matchen en dan voor verdeling rest Europese plaatsen spelen

De puntendeling kan op niet zoveel bijval rekenen, maar daar heeft De Mos een oplossing voor. "Die puntendeling valt relatief makkelijk uit te sluiten. Na dertig matchen maak je van de nummer één meteen de landskampioen en vervolgens speel je play-off 1 - ter verdeling van de andere Europese plaatsen - met de nummers twee tot en met zeven. Dan ben je gelijk van een hoop gezeur af, denk ik.'