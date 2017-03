Algarve Cup is prooi voor Spanje

Foto: © photonews

Op 11 april komen ze naar Eupen, maar nu al maakten de vrouwen van Spanje de nodige indruk. Ze wonnen namelijk de Algarve Cup.

De 24e editie van de Algarve Cup was het al en voor Spanje was het de eerste titel. In de finale klopten ze regerend titelhouder Canada met het kleinste verschil.

Ouahabi scoorde het enige doelpunt al in de vijfde minuut, daarna kregen beide teams nog kansen om een hogere score te realiseren. Denemarken won de strijd om brons van Australië, Nederland werd vijfde na een knappe zege tegen Japan.

Pernille Harder (Denemarken) en Kumi Yokoyama (Japan) werden topschutters van het toernooi met vier rozen. Vorig jaar was Janice Cayman nog de topschutster op de Algarve Cup.