Teleurgestelde fans Antwerp krijgen schitterend nieuws: er zijn nog plaatsen

Foto: © Stefan Lambrechts

Dat het leeft bij de Great Old is een eufemisme: de wedstrijd tegen Roeselare wordt in de eigen Bosuil door 10.000 fans gevolgd. Nee, zelfs meer, want Antwerp kreeg goed nieuws van de autoriteiten en mag zelfs nog meer volk ontvangen.

"Royal Antwerp FC doet haar uiterste best om zoveel mogelijk Antwerpfans op de Bosuil te verwelkomen. In de Hel van Deurne-Noord zenden we de wedstrijd KSV Roeselare – Royal Antwerp FC immers uit op grote schermen. Eerder stelden we Tribune 2 en 3 al open voor het publiek, maar hadden we nog geen toestemming bekomen om Tribune 1 te openen. Na enkele technische aanpassingen en verkregen toelatingen, kunnen we nu ook deze laatste tribune openstellen", klinkt het bij de club.

Enkel voor abonnees

"De vrijgekomen tickets worden uitsluitend aangeboden aan de abonnees. Om technische redenen zullen er uitsluitend fysieke tickets verkocht worden, en dus NIET online. De verkoop zal uitsluitend op vrijdagavond 10/03 vanaf 18u (tot einde voorraad) gehouden worden, op het gelijkvloers van de Business Seats."

"Elke abonnee kan op vertoon van zijn abonnement én identiteitskaart één ticketkopen voor € 3. Abonnees die al een ticket hebben komen niet meer in aanmerking voor een ticket. U kan naar de verkooppunten in de Business Seats langs de Vic Meesstraat, die pas wordt opengesteld om 17u. Op zaterdag zullen de Business Seats sowieso NIET toegankelijk zijn voor het publiek."