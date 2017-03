Erg mooi gebaar: Belgian Red Flames hebben dit mooie cadeau voor topfan

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

De Belgian Red Flames wonnen hun slotmatch op de Cyprus Cup. Na het treffen met de Oostenrijkers deelden ze ook nog een prachtig cadeau uit. Want ja, de Flames hebben het hart op de juiste plaats.

De Belgian Red Flames hadden namelijk een gesigneerd truitje gereedgemaakt voor Bjorn Plancke. Hij was er op de eerste speeldag in Nicosia al bij en bleef het volledige toernooi in het spoor van de Flames.

De matchen in Nicosia én in Larnaca, alle vier. En dat ondanks een slechte gezondheid. Plancke - een bekend figuur binnen de 1895-fanclub - versaagde echter niet en wilde per se naar Cyprus komen.

🎥 Bjorn hasn't missed any of our four #CyprusCup games. But for him, every day is a matchday. Respect ! 😘🔥⚽ #Flames4History #WEURO2017 pic.twitter.com/Mifj3DeQ89 — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) 8 maart 2017

"De Flames zijn toegankelijker dan de Duivels en ze staan voor veel open. Het mooiste cadeau is dat ik hier kan zijn", gaf hij ons vooraf mee. Met souvenirs is hij eigenlijk niet bezig, maar het truitje emotioneerde hem zichtbaar. Chapeau Flames!