Strafschop kantelpunt volgens Vanhaezebrouck: "Twijfelde om Perbet die bal af te nemen"

Foto: © photonews

Ondanks de 1-4 ruststand zag het er toch nog even goed uit voor AA Gent. Bij 2-4 ging het publiek er opnieuw achter staan, met een strafschop voor Perbet leek het helemaal in orde te komen. Maar de Fransman miste, tot frustratie van heel Gent én Vanhaezebrouck.

In zijn bewoordingen achteraf bleef de oefenmeester van AA Gent nog relatief rustig. "Als die penalty erin gaat, komen we terug, geloof mij. Genk is een goeie ploeg, maar bij 3-4 gingen ze schudden. Alleen trappen we die bal op dezelfde manier als hoe we ons voelen. Onzeker en met weinig overtuiging."

"Als je je niet goed voelt, moet je iemand anders laten trappen", zo komen we natuurlijk naadloos bij wie die strafschop moest trappen. "Er was geen lijst. Perbet heeft de laatste gescoord, maar is geen echte specialist. Bij Charleroi heeft hij er ook een paar gemist."

Perbet is Messi niet -Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck wou bijna ingrijpen. "Ik ging ervan uit dat hij hem ging opeisen en twijfelde om hem die bal af te nemen. Er waren genoeg kandidaten, maar Kenny Saief heeft er ook al twee gemist en Coulibaly trapt goed op training, maar maakte er nog geen in een match."

De coach van Gent liet zich verleiden met een vergelijking naar het mirakel in Barcelona. "Ik heb Messi een heel slechte match zien spelen, maar die penalty was fantastisch. Perbet is Messi niet. Sleutelspelers zorgen voor sleutelmomenten." Perbet weigerde na de wedstrijd alle commentaar.