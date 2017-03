Dit vergeef je jezelf nooit: journalist vertrekt zeven minuten voor tijd uit Camp Nou

Foto: © photonews

Hoeveel geld zouden sommige mensen wel niet gegeven hebben om woensdagavond in Camp Nou gezeten te hebben? Wel, Cris Rolandus, journalist van RTV Rijnmond, was wel aanwezig, maar... vertrok zeven minuten voor tijd.

Rolandus was wel niet professioneel op de match aanwezig, maar ging als toerist naar de wedstrijd kijken. "Ik ben er nog steeds naar van", zegt Rolandus in het Algemeen Dagblad. "Toen ik het stadion bijna uit was, zag ik nog dat het 4-1 werd. 'Leuk', dacht ik. Zorgen maakte ik me nog niet, het was immers al bijna tijd."

Maar dan... "Verderop hoorde ik weer gejuich en zag ik mensen in een café uit hun dak gaan. Toen dacht ik al, dit ga je niet menen. Nadat ik een scherm had gevonden, zag ik de 6-1 vallen. Iedereen ging uit zijn dak, maar ik kon alleen maar voor mij uit staren. Ik ben er goed ziek van. Ik was erbij, maar toch ook weer niet...", zegt hij voor RTV Rijnmond.

Sergi Roberto liep naar de hoek waar ik zat. Dood- en doodzonde

"Zo'n wonder kan ik nooit weer meemaken. Maanden geleden had ik het kaartje voor 105 euro gekocht. Ik baalde al vanwege de 4-0 in Parijs", aldus de persoon in kwestie. "De pijn werd nog ondraaglijker toen ik zag naar welke hoek Sergi Roberto, de maker van de 6-1, liep na zijn beslissende treffer. In die hoek zat ik, op rij 8. Dood- en doodzonde. Ik had midden in het feest kunnen staan."