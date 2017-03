Fans Anderlecht krijgen al vóór de match bekogeling met stenen

Een tripje naar Nicosia, het is eens wat anders dan een Europese trip naar de Ghelamco Arena. Op weg naar het stadion was er al een incidentje voor de fans van Anderlecht.

Heel wat fans waren met de bus gekomen vanuit Ayia Napa en Larnaca, waar ook wat feestjes waren - zelfs op een boot. Op weg naar het stadion was er eerst niet voor iedereen de nodige combibewaking.

En enkele heethoofden van de thuisploeg hadden aan de kant van het stadion gezien dat er een minibusje met supporters van paars-wit passeerde. En zo beleefden 25 fans even de schrik van hun leven.

De blikjes bier die naar het busje werden gegooid? Dat viel allemaal nog wel mee. Maar een onverlaat had er ook niet beter op gevonden dan met een kei de bus te belagen. Een ruitje sneuvelde daarbij, maar iedereen kwam met de schrik en zonder kwetsuren heelhuids het stadion binnen. En net op tijd voor het begin van de wedstrijd, want er was door alles wel wat vertraging opgelopen.