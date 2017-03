Genk-fans die kunstgrasveld van Stayen kapot maakten met vuurpijlen, blijven STVV plagen: "Alle beetjes helpen"

Foto: © photonews

De derby tussen STVV en KRC Genk (0-3) van enkele weken geleden kreeg nog een staartje. Vuurpijlen uit het bezoekersvak hadden immers serieuze schade aangericht aan het kunstgrasveld van Stayen.

Volgens Sint-Truiden kan de schade oplopen tot 70.000 à 90.000 euro. Een aanzienlijk bedrag waar de Genk-fans voor zullen moeten opdraaien. De club kreeg van het bondsparket ondertussen al een boete van 2.500 euro. (Lees er HIER meer over)

In afwachting van het vervolg in deze zaak, besloten de Genk-fans alvast een plaagstoot uit te halen met hun rivaal uit het Haspengouw. De supporters van Tribune Zuid stuurden een brief met een lapje kunstgras naar Stayen onder het motto: alle beetjes helpen.