Hans Vanaken gaat geen thema uit de weg: "Buitenwereld heeft verkeerd beeld over mij"

Foto: © Photonews

Hans Vanaken heeft er op tien wedstrijden in de play-offs na zijn tweede seizoen bij Club Brugge op zitten. Toch discussiëren analisten en supporters ook nu nog over zijn beste positie en heerst er af en toe een verkeerd beeld over de winnaarsmentaliteit van de Limburger.

Voetbalkrant.com had een goede babbel met Vanaken en de speler van Club Brugge ging geen enkel thema uit de weg. Zo deed de middenvelder onder meer zijn zegje over zijn beste positie, zijn typische houding en… het verkeerde beeld dat de buitenwereld over hem heeft.

"Ik blijf erbij dat ik nog altijd het best rendeer op de nummer 10" - Hans Vanaken

“Vanaken is een aanvallende middenvelder”, zegt de ene. “Niet waar. Vanaken moet meer op de 8 spelen”, zegt de andere. Verlos ons, Hans… Wat is nu jouw beste positie?

“Ik blijf erbij dat ik nog altijd het best rendeer en me het best voel op de nummer 10. Ik sta nu toch al zes jaar op de 10 en wil zo beslissend mogelijk zijn van op die positie. Pas op: als de coach mij op de 8 zet, heb ik daar geen probleem mee, want ook daar liggen mogelijkheden.”

“Meer mogelijkheden”, zeg je. Leg eens uit.

“Als je lager op het middenveld staat, dan is het vooral zaak van de aanval mee proberen op te zetten en ploegmaats tussen de lijnen te bereiken. Het zit bijvoorbeeld ook wel in mij dat ik tijdens sommige wedstrijden – als het om de één of andere reden niet lukt op de 10 – inzak en de bal lager op het veld ga ophalen.”

“Op dat moment kan iemand anders mijn positie innemen en zo verras je de tegenstander dan ook weer, hé. Dus ik kom al vaker eens op de positie van nummer 8 dan iedereen denkt.” (lacht)

"De buitenwereld heeft een verkeerd beeld over me. Ik wil élke match winnen, hoor" - Hans Vanaken

Sommige mensen lijken soms te denken dat het je allemaal maar weinig kan schelen. Ik kan me dat dan weer niet voorstellen. Heel veel spelers en trainers die al met je samenwerkten, beweren het tegenovergestelde: “Hans is een echte winnaar.” Trek je je het aan dat er mensen zijn die een verkeerd beeld over je hebben?

“Ik trek me dat op zich niet aan, maar het is inderdaad wel zo dat de buitenwereld een verkeerd beeld over me heeft. Dat het me allemaal niet kan schelen, klopt echt niet. Ik begrijp dat sommige mensen door mijn manier van lopen en mijn houding denken dat het zo is. Maar voor alle duidelijkheid: het is dus niet zo.”

“Het is niet de manier waarop ik naar de buitenwereld toe wil overkomen, maar het is nu eenmaal mijn manier van lopen. Mijn stijl. Als we tijdens een wedstrijd op achterstand staan, ben ik héél ambetant, hoor. Ik wil élke match winnen en ik ga er iedere keer opnieuw voor de volle 100% voor.”

Als we jou vergelijken met pakweg Jelle Vossen, dan is hij natuurlijk wel een Duracellkonijn.

“Dat is een andere stijl, hé. Jelle en bijvoorbeeld ook Ruud (Vormer, nvdr.) zijn vinniger en komen ook zo over.”

"Ik heb hetzelfde strijdershart als Vossen of Vormer. Alleen uit zich dat op een verschillende manier" - Hans Vanaken

Maar binnenin zijn jullie wel hetzelfde type speler. Jullie beschikken over dezelfde mentaliteit die nauw aansluit bij het DNA van Club Brugge.

“Dat denk ik wel, ja. We hebben hetzelfde strijdershart, alleen uit zich dat op een verschillende manier. Net als hen, doe ik er alles aan om goed te spelen en te doen wat de technische staf van mij verwacht.”

"Ik denk dat heel weinig mensen weten hoeveel ik precies loop. Ik ben bijna altijd bij de eerste twee of drie van de ploeg" - Hans Vanaken

Daarnaast heb ik de indruk dat niet iedereen goed en wel beseft hoeveel werk je naast je aanvallende taken nog opknapt.

“Ik denk dat heel weinig mensen weten hoeveel ik precies loop. De buitenstaanders beseffen het misschien niet, maar wij, de spelers, krijgen na onze wedstrijden de cijfers onder ogen. Op gebied van het aantal afgelegde kilometers ben ik bijna altijd bij de eerste twee of drie van de ploeg. Meestal zit ik rond de 13 kilometer per wedstrijd.”

Dat is niet weinig voor een speler op jouw positie.

“Dat komt natuurlijk omdat ik iemand ben die gebruik probeert te maken van de ruimtes. Ik zorg voor diepgang en benut de breedte van het veld. Soms trek ik naar de linkerkant, dan weer naar de rechterkant. Ik leg veel afstand af en heb daar absoluut geen problemen mee.

Statistieken moeten dit seizoen nog omhoog

Laten we het eens over jouw statistieken hebben, Hans. Dit seizoen zit je nog niet aan de dubbele cijfers op vlak van goals en assists. Is dat nog een persoonlijk doel?

“Ik start nooit aan het seizoen met het doel om die dubbele cijfers te halen Het is me de voorbije jaren bijna iedere keer gelukt, maar het is allesbehalve makkelijk. Doelpunten maken en assists geven is heel fijn, maar ik geniet even hard als een ploegmakker een match beslist. Echt waar.”

“Ik ben ook tevreden als ik betrokken ben bij een aanval die resulteert in een doelpunt. Na twee weken weet niemand nog dat je een ‘pre-assist’ hebt gegeven, want dat wordt niet bijgehouden in een lijstje. Doelpunten en assists wel, natuurlijk.” (lacht)

"De voorbije weken heb ik toch wel al wat aan mijn statistieken gewerkt" - Hans Vanaken

Ben je het met me eens dat jouw statistieken dit seizoen nog omhoog moeten?

“Het is de bedoeling om mijn statistieken nog wat op te krikken, ja. Het mag nog wat meer zijn, want op mijn positie moet je toch beslissend zijn. De voorbije weken heb ik toch wel al wat aan mijn statistieken gewerkt. Nogmaals: persoonlijk succes is fijn, maar het teambelang staat voorop. We staan eerste en dat is wat telt.”

Tot slot: merk je dat je bij Club Brugge een completere speler bent geworden?

“Ik ben bij Club Brugge zeker en vast een completere speler geworden. Dit is een topclub, dus er wordt sowieso al meer van je verwacht. Sinds ik hier ben gearriveerd, heb ik op ieder vlak vooruitgang geboekt. Dat wil ik blijven doen.”