Het mirakel van Istanbul, Barça in 2000... Deze comebacks zijn even onvergetelijk

De stunt die Barcelona woensdag waarmaakte, zal de geschiedenis ingaan als de beste comeback aller tijden in de Champions League. We kijken eens terug naar andere memorabele matchen waarbij een ploeg een achterstand ophaalde.

Barcelona 5-1 Chelsea (2000)

Om te beginnen, voor Barcelona was het gisteren niet de eerste straffe comeback. In de kwartfinale van het seizoen 1999/2000 verloor de Blaugrana met 3-1 bij Chelsea. Ze moesten het dan maar doen in de terugmatch in Camp Nou, en of ze dat deden. Het werd 3-1 in de reguliere speeltijd en in de verlengingen scoorden Rivaldo en Kluivert nog om met Barça door te stoten naar de volgende ronde.

Deportivo La Coruna 4-0 AC Milan (2004)

In San Siro ging Deportivo roemloos 4-1 ten onder tegen AC Milan dat toen een van de beste teams ter wereld had. De Spanjaarden hadden een mirakel nodig en dat kwam er ook. Thuis wonnen ze met 4-0, de klus was zelfs al geklaard in de eerste helft.

Monaco 3-1 Real Madrid (2004)

Real Madrid was de grote favoriet om het hele toernooi te winnen met spelers als Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, en noem maar op. In de kwartfinale wonnen de Madrilenen eenvoudig met 4-2 van Monaco, en ook in de terugmatch kwamen ze op voorsprong. Maar Monaco sprong nog recht, scoorde drie keer en stond plots in de halve finale.

Liverpool 3-3 AC Milan (2005)

Het mirakel van Istanbul stond tot gisteren ongetwijfeld bekend als de beste comeback ooit in de Champions League. In de CL-finale van 2005 stond AC Milan met 3-0 voor bij de rust, de Italianen dachten dat de Beker met de Grote Oren binnen was. Maar de tweede helft begon, en plots stond dankzij goals van Gerrard, Smicer en Alonso weer gelijk. Uiteindelijk won Liverpool zelfs de penaltyreeks en maakten ze deze ongelooflijke comeback waar.

Arsenal 3-3 Anderlecht (2014)

Deze match herinnert elke Belg zich nog heel helder. Anderlecht keek in het Emirates aan tegen een 3-0-achterstand na een uur, match gespeeld. En dan kwam Paars-Wit helemaal uit het niets terug. Vanden Borre bracht de hoop terug wanneer hij de aansluitingstreffer maakte en een penalty omzette, Mitrovic zorgde voor de verlossing en zo mocht Anderlecht nog met een punt naar huis.

Waardige vermeldingen:

Napoli 3-1 Chelsea

Chelsea 4-1 Napoli (na verlengingen)

2011/12 zestiende finale

AC Milan 2-0 Barcelona

Barcelona 4-0 AC Milan

2012/13 zestiende finale

Porto 3-1 Bayern München

Bayern München 6-1 Porto

2014/15 kwartfinale

Juventus 2-2 Bayern München

Bayern München 4-2 Juventus (na verlengingen)

2015/16 achtste finale

En tenslotte nog een keertje Barcelona, want wij kunnen er maar niet genoeg van krijgen:

phillipbupp: Sergi Roberto with the winning goal for Barcelona. Fox Sport… UEFA Champions L… https://t.co/b29Q6r9Ohq pic.twitter.com/30oUnHK4UH — FanSportsClips (@FanSportsClips) 8 maart 2017

