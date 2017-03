Anderlecht-held waarschuwt: "Ze kunnen maar beter rekening met ons houden"

Het is nog niet duidelijk wie straks in de basis zal staan bij Anderlecht: Lukasz Teodorczyk of toch maar Isaac Thelin? Die tweede werd door het Europa League Magazine ondervraagd over zijn doelpunt tegen Zenit. En daar voegde hij nog fijntjes aan toe dat paars-wit voor het hoogste gaat.

Thelin beschreef zijn goal nogmaals. "Bram Nuytinck legde de bal terug. Ik wilde gewoon op doel koppen en de bal ging erin. Dat was een geweldig moment, vooral omdat het in de slotseconden was. Dat was extra genieten. Ik was vooral blij dat ik het team kon helpen om door te stoten."

Thelin is echter nog niet tevreden. "Het was een mooie goal om te scoren, heel belangrijk voor de club. We scoorden in het 400ste duel en we blijven zo geschiedenis schrijven. Andere clubs kunnen ons maar beter in het oog houden. Iedereen bij Anderlecht is hongerig naar succes. De wil is absoluut aanwezig om iets te winnen. Ze kunnen maar beter rekening houden met ons."