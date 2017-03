Prikt De Witte naar Club Brugge? "Tegen de sportieve regels"

Foto: © photonews

AA Gent speelt donderdagavond in het kader van de 1/8e finales in de Europa League een belangrijk duel tegen ... Racing Genk. "We nemen de Europa League ernstig."

Ivan De Witte wil met AA Gent graag verder komen in de Europa League. "En dan in de kwartfinales een nieuwe klepper loten, waarom niet?", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws.

Nochtans: zondag wacht met Mechelen misschien dé match van het seizoen met oog op play-off 1. "Natuurlijk is die match belangrijker, maar we nemen de Europa League ernstig."

Om vervolgens een prikje uit te delen: "Je kan toch niet een heel seizoen strijden voor Europees voetbal en dan en cours de route zeggen dat het genoeg is geweest? Dat is tegen alle sportieve regels."