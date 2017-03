De Witte legt belangrijk verschil uit tussen Gent versus Anderlecht en Club

Foto: © photonews

Ivan De Witte staat met AA Gent voor een cruciale week. De weg naar de kwartfinales in de Europa League ligt open, zondag is er een erg belangrijk duel tegen KV Mechelen met oog op play-off 1. Benieuwd hoe dat zal aflopen.

Maar Ivan De Witte zou play-off 2 niet als een absoluut drama beschouwen. "Enkele jaren geleden zou dat remmend geweest zijn op de club, nu is dat niet meer het geval. Maar we hopen en willen natuurlijk nog die top-6 binnen te halen", aldus de voorzitter van AA Gent tegen Het Laatste Nieuws.

"Ons seizoen is sowieso al vrij goed in balans, zelfs als we play-off 2 moeten spelen. We zijn een ploeg die goed op weg is om zich te vestigen aan de top van België, maar we zijn er nog niet", beseft de sterke man van de Buffalo's.

"We hebben nog niet de rijpheid van Anderlecht of Club Brugge. Elk seizoen opnieuw zonder betwisting play-off 1 halen? Zo ver staan we gewoon nog niet. Het is nu aan ons om te maken dat we zo'n reguliere competitie in de toekomst niet meer meemaken."