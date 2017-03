Verschueren met subtiliteit richting Patrick Janssens: "Neem het je niet kwalijk, je bent nog niet zolang in het voetbal"

Foto: © Photonews

Patrick Janssens sprak over de Belgische stadions in Het Belang van Limburg. "Gent heeft een nieuwe referentie gezet over wat een modern stadion is." Michel Verschueren reageerde via Twitter.

"AA Gent heeft voor alle Belgische clubs de lat hoger gelegd voor wat vandaag een modern stadion is. Vroeger hadden wij het referentiestadion, nu niet meer." Dat waren de woorden van Patrick Janssens in Het Belang van Limburg.

Daarbij wordt volgens Michel Verschueren echter vergeten welk belang Anderlecht heeft gehad in Europa. Al wil de gewezen sterke man van paars-wit het Janssens meteen ook vergeven.

@voetbalbelgie @KAAGent Patrick Jansens, in Je commentaar over het Ghelamco stadion vergeet Je de rol die RSCA heeft gespeeld in Heel Europa — verschueren michel (@verschuerenmic1) 9 maart 2017

@voetbalbelgie @KAAGent Maar ik neem het Je niet kwalijk want Je zit nog niet zolang in het voetbal. — verschueren michel (@verschuerenmic1) 9 maart 2017

De reden daartoe? "Hij zit nog niet zolang in het voetbal." Een subtiel prikje, maar tegelijkertijd dus ook duidelijk niet slecht bedoeld. Zowel Anderlecht, Genk als Gent komen vanavond uit in de 1/8e finales van de Europa League.