Peter Morren 'the day after' het mirakel van Barcelona: "Ik had tranen in de ogen, dit ging werkelijk boven alles"

Een avond die ze nooit eerder beleefden en misschien nooit meer zullen meemaken. De Barça-fans waren woensdagavond na de 6-1 tegen PSG het delirium nabij. Voetbalbalcommentator bij Q2 Peter Morren volgde het Catalaanse mirakel vanop de eerste rij.

Wel zes keer schreeuwde Morren de 6-1 door zijn microfoon. "Toen ik na de wedstrijd het woord aan de studio gaf, kwamen de emoties los", vertelt Morren bij Voetbalkrant.com. "Ik had tranen in de ogen na wat er pas gebeurd was."

"Mensen vielen elkaar in de armen. Iedereen besefte dat men iets ongelofelijks had meegemaakt dat nooit eerder vertoond werd en misschien nooit meer zal gebeuren. Dit ging werkelijk boven alles. Het besef dringt nog steeds door."

De symbiose tussen de fans en spelers was zelden zo intens - Peter Morren

Barça startte furieus en liep 3-0 uit, tot de 3-1 van Edinson Cavani. Toen kelderde even de hoop, maar niet voor lang. "De symbiose tussen de fans en spelers was zelden zo intens. De oproep die Luis Enrique voor de wedstrijd deed, had zijn effect duidelijk niet gemist. Het publiek van Barcelona staat niet altijd voor de volle honderd procent achter de ploeg. Dat was nu wél het geval. Zo'n ereronde als gisteren zag ik nog nooit."

En dus plaatst Morren, die socio is van de Catalaanse grootmacht, deze partij helemaal bovenaan zijn lijstje met herinneringen. "Ik maakte al veel avonden mee in Camp Nou. Zo herinner ik me nog de wedstrijd tegen Bayern München in 2015 (halve finales CL, red.) waarin Messi twee keer scoorde en Neymar in de slotminuut. Toen beefde het stadion ook. Maar het scenario van gisteren was ongezien."