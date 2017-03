PSG-eigenaar is er kapot van: "Onaanvaardbaar!"

Foto: © photonews

De nadruk werd natuurlijk gelegd op de prestatie van Barcelona, maar wat ze bij PSG voelden, zal even emotioneel geweest zijn als bij de Catalanen. PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi was er het hart van in.

Al-Khelaifi kon het amper begrijpen. "Er zijn geen excuses voor", aldus de Qatarees. "Dit is zeer moeilijk te verteren na de 4-0 uit de heenmatch, maar we hebben geen keuze. Na de eerste wedstrijd hadden we redenen te over om ons in de kwartfinale te zien. In voetbal is echter niets zeker. Drie goals binnenkrijgen in de laatste zeven minuten is onaanvaardbaar."

Ook trainer Unai Emery kon zijn schaamte niet verbergen. "In de laatste minuten verloren we alles waarvoor we zo hard gewerkt hebben. Er is geen verklaring voor wat er in de slotfase gebeurde. De eerste helft waren we onszelf niet, we leken geïntimideerd door de sfeer in Camp Nou."

"Na rust deden we het een stuk beter. Tot in de laatste vijf minuten alles fout ging. Daarvoor zijn geen excuses. Natuurlijk vielen veel beslissingen van de scheidsrechter hun kant op, maar we hebben dit aan onszelf te wijten."