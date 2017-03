Lokeren-voorzitter kritisch over zwaarste investering ooit De Sutter: "Tom brengt niet wat we van hem verwacht hebben"

Foto: © photonews

Sporting Lokeren haalde vorige zomer fors uit door Tom De Sutter naar Daknam te halen. De komst van de ex-aanvaller van Anderlecht en Club Brugge was voor voorzitter Roger Lambrecht de zwaarste investering ooit.

Tot dusver kon De Sutter, onder meer geteisterd door blessures, de verwachtingen nog niet inlossen. In 24 competitieduels vond de centrumspits slechts vier keer de weg naar doel.

"Tom brengt niet wat we van hem verwacht hebben", is Lambrecht kritisch in Sport/Voetbalmagazine. "Met die statistieken kun je niet tevreden zijn over een spits van dat kaliber."

Jaar amper gespeeld

"Toch blijf ik in hem geloven. Niet vergeten dat hij vorig seizoen amper speelde, blijkbaar ondervindt hij de nodige moeite om weer het juiste ritme te vinden."