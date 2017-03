Meunier reageert op deze manier na hét debacle van de eeuw

Foto: © photonews

Was er nog iemand die het had voelen aankomen? De 4-0 die Barcelona moest inhalen, het leek toch absoluut niet haalbaar? Maar zie: na een totaalprestatie lukte het alsnog. Thomas Meunier moest achteraf wonden likken.

Hoe goed Meunier en co in de heenmatch (4-0 winst) waren, zo zwak acteerden ze in Camp Nou. En zo riepen ze de nederlaag en uitschakeling uiteindelijk over zichzelf uit.

"De goals die ze gemaakt hebben zijn onaanvaardbaar. We moeten de dingen zeggen hoe ze zijn", aldus de rechtsachter in Het Laatste Nieuws.

"We werden een slachtoffer in plaats van een rivaal. Dit was PSG onwaardig gewoon. We kregen een klop door hun enthousiasme en zijn dat eigenlijk nooit te boven gekomen."