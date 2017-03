Topspits is er niet bij, De Camargo droomt, Weiler met duidelijke ambitie

Foto: © photonews

Anderlecht zit bij de laatste 16 in Europa. "En natuurlijk willen we nu ook verder gaan", klinkt het hoopvol bij coach en spelers. Met APOEL Nicosia treffen ze een al bij al haalbare kaart.

Bij de fans leeft er plots het gevoel dat veel kan in de Europa League, want Zenit Sint-Petersburg schakel je - zelfs met het nodige geluk - nooit zomaar uit.

En ook het team zelf gelooft er in: "We moeten voor de kwalificatie gaan", beseft coach René Weiler. "Makkelijk zal dat niet zijn, maar we willen naar die volgende ronde."

Aan de zijde van APOEL Nicosia gelooft ook Igor De Camargo in kwalificatie voor de volgende ronde. Hij zal meer dan waarschijnlijk in de basis gedropt worden, want Sotiriou is geschorst - een aderlating voor de fans van de Cyprioten.

Zowat 300 Anderlechtsupporters maken de verplaatsing mee, in een verder vrij gevuld New GSP Stadium. Ter voorbereiding is er een feest op een boot in Agya Napa voor de fans van paars-wit, daarna wordt per bus via Larnaca de verplaatsing naar Nicosia gemaakt.

