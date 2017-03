Hoe groot is het zelfvertrouwen bij Anderlecht? "Wij kunnen de finale halen, wij zijn Anderlecht"

Het is niet dat APOEL Nicosia een onoverkomelijke barrière is richting kwartfinales voor Anderlecht. De Cyprioten boezemen alvast niet veel angst in, want bij paars-wit tonen ze zich bijzonder ambitieus.

Uros Spajic, de man die vandaag naast Bram Nuytinck of Olivier Deschacht staat in het hart van de verdediging, is alvast niet verlegen om dat uit te spreken. "Waarom zou het niet kunnen dat we de finale halen? Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje. Je moet groot dromen, want anders lukt het sowieso niet."

Al wil hij niet te veel op de zaken vooruitlopen. De Serviër wil vanavond eerst een goeie uitgangspositie verwerven. "De titel is prioritair, maar we gaan niets laten liggen als we de kans krijgen. Ja, we verloren tegen Mechelen, maar het is beter nu dan in de play-offs. En je kan ook niet alles winnen, dat is pas onmogelijk."