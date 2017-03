Van der Bruggen duimt mee: "Ik blijf de eerste supporter van Gent"

Foto: © photonews

Nu AA Gent voor de belangrijkste driedaagse van het seizoen staat, staan de zenuwen strak gespannen. Van bij KV Kortrijk volgt ook Hannes Van der Bruggen de krakers tegen Racing Genk en KV Mechelen op de voet.

"Ik ga niet kijken in het stadion, maar ik hoop natuurlijk dat ze doorgaan", aldus Van der Bruggen. "Voor de club, de supporters en mijn vrienden daar hoop ik het van harte. Ik blijf hun eerste supporter en hoop dat ze zondag ook winnen én play-off 1 halen."

"Ik heb daar een fantastische tijd beleefd, dus het zou niet mooi zijn om nu andere dingen te beweren." De Belgische clash blijft opmerkelijk. "Zowel voor de spelers van Gent als die van Genk zal het een dubbel gevoel zijn. Langs de ene kant is er die kans op de kwartfinale, langs de andere kant loten ze geen grote naam."

Voor de coëfficiënt is dit fantastisch, maar de spelers zullen een dubbel gevoel hebben -Hannes Van der Bruggen

"Voor de coëfficiënt is het fantastisch dat er zeker een Belgisch team in de kwartfinale zal zitten." Ook Anderlecht maakt kans. "De Camargo speelt niet altijd bij APOEL, dus dat wil ook wel iets zeggen over de kwaliteit daar."

"Het is goed voor België dat ze er alleszins voor gaan." Club Brugge deed dat niet. "Ieder zijn keuze uiteraard, maar ik denk dat de combinatie mogelijk moet zijn." Voor Gent blijft de match van zondag uiteraard in het achterhoofd zitten.

Uiteraard wil ik tegen Gent spelen, maar dan liever volgend jaar in play-off 1 -Hannes Van der Bruggen

Van der Bruggen heeft ook kennissen in het andere kamp. "Mechelen is ook een mooie ploeg. Ik ken uiteraard Uros Vitas, maar ook Mats Rits erg goed van bij de nationale jeugd. Onze ouders komen ook nog steeds goed overeen. Toen we tegen Mechelen speelden, zijn ze samen gaan eten."

"Ik weet dat Mechelen er absoluut voor zal gaan. Ik hoop toch dat Gent het haalt. Ik wil er wel nog eens tegen spelen, maar liefst volgend jaar in play-off 1", sloot Van der Bruggen af.